Rodri keine Gefahr für Bayer

Bayer Leverkusen sieht sich im Spiel beim Manchester City am morgigen Dienstag (21 Uhr) nicht mit Ex-Weltfußballer Rodri konfrontiert. City-Trainer Pep Guardiola kündigte auf der heutigen Pressekonferenz an: „Es wird nicht mehr lange dauern. Aber noch ist er nicht bereit.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem er mehrere Jahre lang verletzungsfrei geblieben war, riss sich Rodri im September 2024 das Kreuzband. Seit seiner Genesung machen dem 29-jährigen Sechser immer wieder verschiedene Probleme zu schaffen, zuletzt erwischte es ihn am Oberschenkel. In der laufenden Saison kam der spanische Europameister erst achtmal zum Einsatz.