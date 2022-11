Barça: 20-Millionen-Neuzugang im Visier

Erst im vergangenen Sommer-Transferfenster legte der FC Barcelona auf der rechten Abwehrseite nach, holte Ex-Jugendspieler Héctor Bellerín (27) ablösefrei vom FC Arsenal an Bord. Der Spanier kommt bislang aber kaum zum Zug (141 Ligaminuten), sein Vertrag läuft nur bis zum Sommer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denkbar also, dass im Winter oder zur neuen Saison noch einmal nachjustiert wird. Ein Kandidat ist nach Informationen von ‚Cadena SER‘ der 19-jährige Arnau Martínez, einst ebenfalls in der Barça-Jugend am Ball und vertraglich noch bis 2025 an den FC Girona gebunden.

Beim La Liga-14. ist der spanische U21-Nationalspieler gesetzt, sein Preisschild soll bei 20 Millionen Euro liegen. Martínez sagte zuletzt, es wäre „ein Traum“, eines Tages nach Barcelona zurückzukehren. Ob sich dieser zeitnah erfüllt, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.