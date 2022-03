Youth League: Atlético schlägt BVB mit Simeone-Mittel

Nach der knappen 0:1-Niederlage stießen Lars Ricken und Mike Tullberg ins selbe Horn. „Wir haben gefühlt gegen eine Handballmannschaft gespielt. Ich habe noch nie gegen so eine defensive Mannschaft gespielt“, analysierte etwa der U19-Coach. Nachwuchschef Ricken ergänzte: „Wie Atlético gespielt hat, so möchte ich niemals ein BVB-Team spielen sehen. Das sah ja fast wie Handball aus.“

Spiel wie eine Dublette

Eines muss das Duo aber neidlos anerkennen: Der Spielstil ist erfolgreich. Da wird auch Ralf Rangnick zustimmen, der am Abend zuvor mit Manchester United gegen die Profis von Atlético ebenfalls mit 0:1 unterlegen war. Interessierte Zuschauer, die beide Spiele verfolgt hatten, rieben sich am gestrigen Abend verwundert die Augen und erlebten ein wahres Déjà-vu. „Nadelstich und Betonmischer: Atletico wirft Manchester United aus der Champions League“, titelte der ‚kicker‘. Ersetzt man „Manchester United“ mit „Borussia Dortmund“ und „Champions“ mit „Youth“ könnte man die Überschrift auch so für die Partie im Signal Iduna Park verwenden.

Es ist in der Tat auffallend, wie exakt der Atletí-Nachwuchs das Spielsystem der Profis und damit von Diego Simeone – inklusive der bekannten Nickeligkeiten, Spielverzögerungen und Schauspieleinlagen – adaptiert hat. War das erste Gegenpressing nicht direkt erfolgsversprechend, zogen sich die Spanier tief in die eigene Hälfte zurück. Natürlich kann man wie Ricken und Tullberg über den Catenaccio schimpfen, das 5-4-1 war aber perfekt organisiert und auf den Meter genau gestaffelt. Der Defensivverbund machte so die Räume maximal eng und verschob fast so simultan wie eine Tischkicker-Elf.

BVB fehlen Lösungen

Woran sich Tags zuvor die Millionärstruppe von United bereits die Zähne ausgebissen hatte, war auch für die Dortmunder U19 nicht zu überwinden. Von Nöten wäre ein genialer Spiellenker á la Ilkay Gündogan, Toni Kroos oder Luka Modric gewesen, über solche Ausnahmequalitäten verfügt aber der Dortmunder Kapitän und zentrale Mittelfeldspieler Dennis Lütke-Frie (18) noch nicht.

Dass der Madrider Nachwuchs das Spielsystem der Profis eins zu eins übernimmt, zeigt, welchen Stellenwert die U19 bei den Colchoneros hat. Aber nicht nur. Ibrahima Camara und Carlos Martín (beide 19) hatten am Dienstag in der Königsklasse noch im Old Trafford auf der Bank platzgenommen, wurden direkt im Anschluss nach Dortmund eingeflogen und standen in der Youth League in der Startelf. Kein Problem, da die Durchlässigkeit zu den Profis dank Simeone so extrem gegeben ist.

Atlético als Favorit nach Nyon

Und auch dass Atlético-Legende Fernando Torres seine ersten Trainerschritte in der A-Jugend geht, ist ein klarer Fingerzeig, wie ernst man es in der spanischen Hauptstadt mit den Talenten meint. Mit diesem für eine Jugendmannschaft ungewöhnlich abgeklärten und reifen Auftreten fährt Atlético als Favorit ins Schweizer Nyon, wo Ende April die Endrunde ansteht.