Haaland zeigt sich begeistert

Erling Haaland (26) attestiert der Vereinsführung von Manchester City eine gute Leistung im Sommertransferfenster. Der norwegische Starstürmer erklärte im Interview mit Jan Aage Fjörtoft nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Aufsteiger Coventry City am Samstag: „Wir befinden uns zwar noch in einer Art Umbruchphase, aber das Transferfenster war fantastisch. Ein großes Lob an den Verein und die Menschen dort. Sie haben nicht nur fantastische Fußballer geholt, sondern auch großartige Menschen, die wirklich gut zu uns passen.“

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Bei den Skyblues kam es in diesem Sommer zu einem großen Generationswechsel. Einige langjährige Stammspieler mussten den Klub verlassen und machten jüngeren Profis Platz. Das ließ sich der Klub einiges kosten. Insgesamt 526,2 Millionen Euro gab Manchester umgerechnet für die Runderneuerung aus. Allein für Enzo Fernández (25/FC Chelsea), Elliot Anderson (23/Nottingham Forest) und Ayyoub Bouaddi (18/OSC Lille) wurden gut 375 Millionen Euro fällig.