Upamecano: Auch Manchester-Klubs interessiert

Die Interessenten an Dayot Upamecano von RB Leipzig mehren sich. Laut ‚Sky Sports‘ erwägen nun auch Manchester United und Manchester City die Verpflichtung des 21-jährigen Innenverteidigers. In den vergangenen beiden Tagen war Upamecano auch mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.

Der Vertrag des Franzosen in Leipzig läuft noch bis 2021, im Sommer käme er dementsprechend auf den Markt, falls RB noch eine Ablöse mit dem 21-Jährigen generieren möchte. Für festgeschriebene 60 Millionen Euro könnte er die Sachsen verlassen. Ob diese Summe in der aktuellen Coronakrise zu erzielen ist oder RB sein Juwel auch für weniger ziehen lassen würde, ist unklar.