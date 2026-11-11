Zuletzt hatten sich Gerüchte verbreitet, dass die TSG Hoffenheim eine Rückkaufklausel für Luka Hyryläinen (22) vom 1. FC Magdeburg besitzt und diese im Winter ziehen könnte. FCM-Sportdirektor Peer Jaekel gibt zwar kein klares Dementi ab, stellt laut ‚Bild‘ jedoch klar: „Luka ist unser Spieler. Ich habe noch keine Verlautbarung gehört, dass er sich verändern möchte. Wir sehen bei Luka, wie gut es ihm tut, ein wichtiger Bestandteil dieser homogenen und gut funktionierenden Gruppe zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 1,99 Meter große Sechser war 2025 für eine Million Euro Ablöse von der TSG zu den Blau-Weißen gewechselt und steht beim Zweitligisten noch bis 2028 unter Vertrag. Nach einer stark verletzungsgeprägten ersten Saison, in der Hyryläinen lediglich acht Pflichtspieleinsätze sammeln konnte, startet der finnische Neu-Nationalspieler aktuell richtig durch. In der laufenden Spielzeit stand der Rechtsfuß in allen 13 Partien in der Startelf und steuerte dabei fünf Scorerpunkte bei.