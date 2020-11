Hertha vermeldet Corona-Fall

Jordan Torunarigha wird Hertha BSC nach seiner Sprunggelenksverletzung weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Wie der Hauptstadtklub bekanntgibt, wurde der Innenverteidiger positiv auf Covid-19 getestet. Torunarigha sei symptomfrei und befinde sich nun in Quarantäne.

Der 23-Jährige stand letztmals am 25. September gegen Eintracht Frankfurt (1:3) bei einem Pflichtspiel auf dem Rasen und arbeitete in den vergangenen Tagen individuell an seinem Comeback. Dieses verzögert sich nun erneut.