Lage übernimmt bei den Wolves

Die Wolverhampton Wanderers haben einen Nachfolger für Nuno Espírito Santo gefunden. Wie der Premier League-Klub offiziell bestätigt, wird Bruno Lage neuer Trainer der Wolves. Über die Vertragslaufzeit macht der Verein keine Angaben.

Lage stand zuletzt in seiner portugiesischen Heimat bei Benfica Lissabon an der Seitenlinie, wo er in seiner ersten Saison (2018/19) den Meistertitel feierte. In der abgelaufenen Spielzeit war der Übungsleiter vereinslos.