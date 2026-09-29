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M’gladbach: Neue Details zu Blessin

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
1 min.
Alexander Blessin trainiert Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Sollte sich Alexander Blessin für Borussia Mönchengladbach als Glücksfall erweisen, könnte der 53-Jährige ordentlich abkassieren. Laut der ‚Bild‘ erhält der neue Trainer der Gladbacher erfolgsabhängige Prämien für einen möglichen Klassenerhalt oder den in der aktuellen Situation utopischen Fall einer Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

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Damit die Borussia keine Ablöse zahlen musste, ließ Blessin sich vom FC St. Pauli auszahlen. Der Trainer besaß bei seinem ehemaligen Arbeitgeber noch einen Vertrag bis 2027. Sein neues Arbeitspapier bei den Fohlen läuft bis 2028. Das erste Spiel für Blessin als neuer Trainer der Borussia ist das Derby gegen den 1. FC Köln am 11. Oktober (15:30 Uhr).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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