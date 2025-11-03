Menü Suche
Stach: DFB-Chancen gestiegen

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Anton Stach thront über seinem Gegner @Maxppp

Anton Stach (26) rechnet sich nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zu Leeds United größere Chancen auf eine Rückkehr ins DFB-Team aus. „Ja, das hoffe ich wirklich, weil die Premier League eine super Liga ist. Man hat sehr, sehr gute Gegner. Wenn man sich hier beweist und eine gute Saison spielt, generiert das auch Aufmerksamkeit“, sagt der Mittelfeldspieler gegenüber dem ‚kicker‘.

Der Rechtsfuß betont: „Ich habe schon häufiger erwähnt, dass die Rückkehr ins Nationalteam ein großes Ziel von mir ist, auch die WM 2026. Im Endeffekt muss man einfach individuell sehr, sehr gut und konstant performen.“ Bei seinem neuen Arbeitgeber konnte sich Stach sofort einen Stammplatz sichern. In Leeds kommt der zweifache Nationalspieler aber in etwas offensiverer Rolle als zu Hoffenheimer Zeiten zum Einsatz – der Hauptgrund dafür, dass er für Bundestrainer Julian Nagelsmann derzeit keine konkrete Option darstellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
