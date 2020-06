Premier League geht gegen UEFA vor | Silvas Erbe ist sicher

„Dybaldo“ begeistert Italien

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Alte Dame glänzt wieder in neuem Licht. So euphorisch sind zumindest die italienischen Sportzeitungen nach dem gestrigen 2:0-Sieg von Juventus gegen Bologna gestimmt. Dabei traten besonders Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala ins Rampenlicht. Die beiden Stürmer waren die Torschützen des Abends, was die ‚Gazzetta dello Sport‘ veranlasste, „Dybaldo“ zu titeln. Währenddessen ruft der ‚Corriere dello Sport‘ hervor, dass „ein Paar“ es Juve ermöglicht hat, vier Punkte vor Lazio Rom zu stehen. Dabei spielt Juve in der Liga ganz anders als im Pokal. Dort haben die Bianconeri das Finale gegen Neapel verloren. Zudem hat Juve in der Liga ein Spiel mehr als Verfolger Lazio absolviert und in der Serie A stehen noch zehn Spieltage aus. Es bleibt also spannend im Meisterrennen.

Premier League gegen UEFA

Angesichts der Corona-Pandemie ist der Zeitplan der UEFA komplett aus dem Lot geraten. Aus diesem Grund ist die UEFA gezwungen, das Transferfenster nach hinten zu verschieben. Dieses soll bis zum 5. Oktober beendet werden. Der Vorschlag von Präsident Alexander Ceferin stößt jedoch nicht überall auf Gegenliebe. Der ‚Daily Mail‘ zufolge stimmen die englischen Klubs heute darüber ab, ob in England auch Transfers über den 5. Oktober hinaus möglich sein sollten. Sollte die Verlängerung auch so umgesetzt werden, könnte das europäische Transferfenster ordentlich durcheinandergebracht werden.

Foden im Fokus

Wenn ein Eigengewächs bei einem großen internationalen Topklub den Durchbruch schafft, muss dieser Spieler schon mit außergewöhnlich viel Talent gesegnet sein. Phil Foden kann ohne Zweifel als ein solches Talent angesehen werden. Im Laufe der Saison kam der 20-Jährige auf immer mehr Einsatzzeiten, am gestrigen Montag konnte er diese mit seinem ersten Doppelpack rechtfertigen. Generell reichen seine Leistungsdaten bereits an die der ganz großen Namen bei Manchester City heran. Vier Tore und sieben Vorlagen aus zwölf Startelfeinsätzen machen ihn schon jetzt zum legitimen Nachfolger von David Silva, dessen Vertrag ausläuft und der City nach zehn Jahren verlassen wird. Guardiola springt in der ‚Daily Mail‘ auf den Zug auf: „Als David sagte, es sei sein letztes Jahr, sagte ich dem Vorstand, wir hätten Phil, weshalb wir nicht investieren müssten.“ Foden wird wohl bereit sein, in die großen Fußstapfen des spanischen Spielmachers zu treten.