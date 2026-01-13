Leipzig holt Sani in die Bundesliga

Auch RB Leipzig findet jetzt auf dem Januar-Transfermarkt statt. Die Sachsen verpflichten Suleiman Sani vom AS Trencin und verstärken somit die eigenen Offensivreihen. Der 19-jährige Nigerianer erhält bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2031.

Dem Vernehmen nach fließen fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse für den Transfer. An Sani zeigten zuletzt auch zahlreiche andere Vereine Interesse. Neben Tottenham Hotspur, dem FC Brentford, dem FC Sevilla und dem FC Villarreal wurde der Youngster auch mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

„Mit Suleman Sani haben wir einen hochtalentierten, jungen Flügelstürmer verpflichten können. Er bringt ein spannendes Profil und alle Anlagen mit, um bei RB Leipzig die nächsten Entwicklungsstufen zu gehen. Suleman kommt hauptsächlich über die linke Seite, verfügt über ein hohes Tempo, ist aufgrund seiner Physis schwer vom Ball zu trennen und sucht gerne die Tiefe. Auch gegen den Ball arbeitet er intensiv und legt die richtige Einstellung an den Tag“, lässt sich Marcel Schäfer zitieren.

Der Sportboss führt aus: „Die Verpflichtung von Suleman ist ein Vorgriff auf den Sommer, weil sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, ihn festzuverpflichten. Mit ihm sind wir auf den Flügeln zukünftig noch breiter und variabler aufgestellt. Wir werden Suleman alle Zeit geben, sich in der Bundesliga zurechtzufinden und freuen uns sehr auf den gemeinsamen Weg.“

Um in der Bundesliga Fuß fassen zu können, wird Sani noch einige Gänge hochschalten müssen. Der schnelle und dribbelstarke Linksaußen erzielte für Trencin in 40 Pflichtspielen lediglich fünf Tore und sammelte fünf Assists. Die Station in der Slowakei war seine erste im europäischen Fußball, zuvor hatte der Rechtsfuß in seiner Heimat für Akwa United gespielt.