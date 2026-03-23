Paderborn verpflichtet Millgramm

Der SC Paderborn bedient sich bei der Zweitliga-Konkurrenz. Albert Millgramm wechselt im Sommer ablösefrei vom 1. FC Magdeburg zu den Ostwestfalen. Zur Vertragslaufzeit des 21-jährigen Offensivspielers, der für den FCM bislang zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga kam, macht Paderborn keine Angaben.

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Paderborns Geschäftsführer Sport Sebastian Lange sagt über den Sommer-Neuzugang: „Albert ist schnell, technisch gut und hat seine Stärken auch im direkten Duell. In der Offensive wird er unsere Mannschaft weiter verstärken und wir sind davon überzeugt, dass ihm der nächste Schritt bei uns gelingen wird.“