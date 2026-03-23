Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Paderborn verpflichtet Millgramm

von Fabian Ley - Quelle: scp07.de
3 min.
Albert Millgramm im Dress des FC Magdeburg @Maxppp

Der SC Paderborn bedient sich bei der Zweitliga-Konkurrenz. Albert Millgramm wechselt im Sommer ablösefrei vom 1. FC Magdeburg zu den Ostwestfalen. Zur Vertragslaufzeit des 21-jährigen Offensivspielers, der für den FCM bislang zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga kam, macht Paderborn keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paderborns Geschäftsführer Sport Sebastian Lange sagt über den Sommer-Neuzugang: „Albert ist schnell, technisch gut und hat seine Stärken auch im direkten Duell. In der Offensive wird er unsere Mannschaft weiter verstärken und wir sind davon überzeugt, dass ihm der nächste Schritt bei uns gelingen wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Paderborn
1. FC Magdeburg
Albert Frank Millgramm

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Paderborn Logo SC Paderborn 07
1. FC Magdeburg Logo Magdeburg
Albert Frank Millgramm Albert Frank Millgramm
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert