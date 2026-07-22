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Bundesliga

Wechselt Palacios innerhalb der Bundesliga?

Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen weckt wohl Begehrlichkeiten innerhalb der Bundesliga. Ein Klub scheint sich mit einem Transfer des WM-Finalisten zu beschäftigen.

von Dominik Schneider - Quelle: Sebastián Srur
1 min.
Exequiel Palacios für Argentinien im WM-Gruppenspiel gegen Jordanien @Maxppp

Den Titel konnte Argentinien bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft nicht holen. Dennoch blickt die Albiceleste auf ein erfolgreiches Turnier zurück. Mit von der Partie war auch Exequiel Palacios. Dementsprechend befindet sich der 27-jährige Mittelfeldspieler noch im Sommerurlaub. Während sich Palacios ausruht, taucht er plötzlich auf dem Radar der Bundesliga-Konkurrenz auf.

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Der argentinische Journalist Sebastián Srur berichtet, dass RB Leipzig ein Auge auf den Profi von Bayer Leverkusen geworfen hat. Das starke Interesse der Sachsen soll durch Martin Demichelis initiiert worden sein. Der neue Trainer der Roten Bullen würde seinen Landsmann gerne in den eigenen Reihen wissen, so der Reporter.

In Leverkusen steht Palacios noch bis 2030 unter Vertrag. Von einer möglichen Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Dementsprechend müsste RB mit Leverkusen frei über einen Transfer verhandeln. Dass die Werkself einen der Leistungsträger an die direkte Konkurrenz abgibt, ist momentan noch schwer vorstellbar. Sicher ist nur, dass ein solcher Transfer für Leipzig teuer werden könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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