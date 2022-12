Endrick begründet Entscheidung für Real

2024 ist es so weit. Dann wechselt Endrick zu Real Madrid. Bis dahin muss das brasilianische Ausnahmetalent noch für seinen Heimatklub Palmeiras kicken. 70 Millionen Euro lassen sich die Königlichen den Teenager jetzt schon kosten. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen an das Offensivjuwel.

In der ‚Marca‘ erklärt Endrick nun, warum er sich für Real und gegen die zahlreichen anderen Topklubs, die ihn verpflichten wollten, entschieden hat. „Real Madrid ist ein sehr großes Team und Vini (Vinicius Junior, Anm. d. Red.) hat mir Nachrichten geschickt und mir mehr Hoffnung gegeben. Auch Cristiano, mein Idol, hat für Real Madrid gespielt. Deshalb habe ich mich für Real Madrid entschieden und ich denke, es ist die richtige Wahl“, so der U-Nationalspieler.

Brasilien-Connection

Die enge Beziehung zu Vinicius jr. wog sehr viel bei der Entscheidungsfindung. Nicht nur Textnachrichten haben die beiden Brasilianer ausgetauscht: „Er hat mir nicht nur für jetzt Ratschläge gegeben, sondern für mein ganzes Leben. Er ist mein Freund und ich denke, diese Freundschaft wird viele Jahre dauern. Ich hoffe, dass ich mit ihm viele Pässe spielen und Tore schießen kann.“ Die beiden spektakulären Angreifer werden auch von derselben Berateragentur vertreten.

In Madrid wird er jedoch nicht nur auf einen Spieler aus seinem Heimatland treffen. Auch mit Rodrygo und Éder Militão tauschte sich Endrick im Vorfeld des Transfers aus. Zudem haben ihm die Vorstellungen von Trainer Carlo Ancelotti zugesagt, so der spitzfindige Torjäger.

Allerdings ist sich Endrick auch darüber im Klaren, dass er bei den Königlichen noch viel lernen muss, um in eine Riege mit seinen Idolen aufzusteigen: „Ich danke Gott sehr für alles, was in meinem Leben passiert und ich hoffe, dass noch viele gute Dinge kommen werden, aber man muss auf dem Boden bleiben, Demut haben und durchhalten.“