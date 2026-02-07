Elliott-Klausel sorgt für Ärger

Die Situation um Harvey Elliott, der derzeit vom FC Liverpool an Aston Villa verliehen ist, sorgt bei allen Beteiligten für Frust. „Der Schlüssel liegt in Liverpools Hand. Ich habe ihm gesagt, dass es für ihn fair wäre, wenn Liverpool sie rausnehmen würde“, plädierte Villas Trainer Unai Emery vor dem Duell gegen den AFC Bournemouth (16 Uhr) für Neuverhandlungen bezüglich der vereinbarten Kaufpflicht. Verhandlungen darüber seien bereits vor drei Monaten geführt worden, allerdings ohne Erfolg.

Hintergrund: Ab zehn Einsätzen des Mittelfeldspielers im Villa-Dress greift eine Kaufpflicht in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro. Eine Summe, die den Villans zu hoch ist. Aktuell steht der 22-Jährige bei sechs Einsätzen. Aufgrund der vertrackten Situation fehlt er aber oft im Spieltagskader. „Es gibt zwei Seiten: den Sport und das Business“, appeliert Emery an die Reds.