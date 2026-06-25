Erste Überraschung: Auf diese Teams könnte Deutschland treffen

Für Deutschland steht am heutigen Donnerstagabend (22 Uhr) das vermeintlich unbedeutende letzte Gruppenspiel gegen Ecuador an. Dass Julian Nagelsmann das anders sieht und – bis auf den angeschlagenen Nathaniel Brown – seine A-Mannschaft spielen lässt, kündigte der Bundestrainer in der Nacht auf der Pressekonferenz an.

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Aber auch der Cheftrainer wird seinen Blick schon ein Stück weit auf Montag (22:30 Uhr) richten, wenn das Sechzehntelfinale in Foxborough ausgetragen wird. Als sicherer Gruppenerster trifft die DFB-Auswahl dabei auf einen Drittplatzierten der Gruppen A, B, C, D und F.

Südkorea überraschend Dritter

Seit der vergangenen Nacht haben sich die möglichen deutschen Gegner auf acht reduziert. Für die größte Überraschung sorgte dabei das bislang eher schwache Südafrika, das Südkorea mit 1:0 schlug und sich somit in Gruppe A den zweiten Platz hinter Mexiko sichern konnte.

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Entsprechend wäre Südkorea ein möglicher Gegner der Nagelsmann-Elf. In Gruppe B steht Bosnien-Herzegowina als Dritter fest, in C Schottland. Die Gruppen D und F beenden in der kommenden Nacht die Vorrunde, mögliche Drittplatzierte sind Australien, Paraguay, Niederlande, Schweden und Japan.

Wen wünscht ihr euch als Gegner für Deutschland im Sechzehntelfinale? Südkorea Australien Paraguay Niederlande Schweden Japan Bosnien-Herzegowina Schottland Teile deine Antwort Bild wird erstellt

495 Möglichkeiten

Feststeht der Sechzehntelgegner der Deutschen damit aber noch lange nicht. Durch das aufgeblähte XXL-Teilnehmerfeld nutzt die FIFA zur Ermittlung der Paarungen eine extrem komplexe Rechnung, dafür müssen aber zunächst alle Gruppen abgeschlossen sein. Dabei gibt es insgesamt 495 verschiedene Kombinationen, wobei manche wahrscheinlicher sind als andere.

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Dass Deutschland gegen den Dritten der Gruppe B und somit Bosnien-Herzegowina antreten muss, kommt bei den 495 Möglichkeiten nur einmal vor und ist somit am unwahrscheinlichsten. Die Paarung gegen Schottland aus Gruppe C spuckt das FIFA-Rechenprogramm ganze 231 Mal aus und ist somit am wahrscheinlichsten.