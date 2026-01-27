Menü Suche
Vor PSV-Duell: Drei Rückkehrer bei Bayern

von Luca Hansen
Sacha Boey zeigt seine Haarpracht @Maxppp

Die Personallage beim FC Bayern München entspannt sich. Neben Dayot Upamecano und Serge Gnabry, die bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende wegen Erkrankungen passen mussten, steht auch Sacha Boey erstmals seit Anfang Dezember für das morgige Champions League-Duell (21 Uhr) gegen die PSV Eindhoven im Aufgebot. Der Rechtsverteidiger hat seinen hartnäckigen Infekt überstanden.

FC Bayern München
Das ist 𝐮𝐧𝐬𝐞𝐫 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐫 für #PSVFCB ✨
Die Münchner haben einen Platz in den Top vier bereits sicher. Sollte der Rekordmeister Platz zwei erreichen, winkt ihm bis zum Halbfinale Heimrecht in den Rückspielen.

