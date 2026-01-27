Vor PSV-Duell: Drei Rückkehrer bei Bayern

Die Personallage beim FC Bayern München entspannt sich. Neben Dayot Upamecano und Serge Gnabry, die bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende wegen Erkrankungen passen mussten, steht auch Sacha Boey erstmals seit Anfang Dezember für das morgige Champions League-Duell (21 Uhr) gegen die PSV Eindhoven im Aufgebot. Der Rechtsverteidiger hat seinen hartnäckigen Infekt überstanden.

Die Münchner haben einen Platz in den Top vier bereits sicher. Sollte der Rekordmeister Platz zwei erreichen, winkt ihm bis zum Halbfinale Heimrecht in den Rückspielen.