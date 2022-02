Sportings Palhinha sehr beliebt

Die Liste an Interessenten für João Palhinha wird offenbar länger. Laut ‚Record‘ buhlen Tottenham Hotspur, Newcastle United und Atlético Madrid um die Dienste des 26-Jährigen von Sporting Lissabon. Vor wenigen Tagen hieß es bereits, der defensive Mittelfeldspieler stehe bei Manchester United hoch im Kurs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Palhinha stand in der laufenden Spielzeit bereits in 30 Partien auf dem Rasen. In Portugals Liga gelangen dem 1,90 Meter großen Abräumer drei Treffer. Trotz Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro in seinem bis 2026 datierten Kontrakt würde Sporting dem Bericht zufolge ab einer Summe von 30 Millionen Euro Gesprächsbereitschaft zeigen.