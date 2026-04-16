Real-Flirt Caicedo vor der Unterschrift

Dem FC Chelsea gelingt es wohl, Moisés Caicedo mit einem neuen Arbeitsvertrag auszustatten. César Luis Merlo berichtet, dass die Blues in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler stecken und der ohnehin noch bis 2031 gültige Vertrag um weitere Jahre verlängert werden soll. Die Gespräche befinden sich laut dem Bericht des argentinischen Journalisten bereits in der finalen Phase.

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Zuletzt sorgte Caicedo noch mit Aussagen für Furore, die keinesfalls als Bekenntnis zu Chelsea zu deuten waren. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, eines Tages für Real Madrid aufzulaufen, wich der 24-jährige Ecuadorianer aus: „Ich habe zwar einen Vertrag, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Mal sehen, welche Überraschungen uns erwarten.“ Jetzt deutet doch alles darauf hin, dass der Nationalspieler seinen Aufenthalt an der Stamford Bridge verlängert.