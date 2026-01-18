Werder sorgt für vier Trainer-Entlassungen

Dino Toppmöller ist bereits der vierte Bundesliga-Trainer, der in dieser Saison nach einem Spiel gegen Werder Bremen entlassen wird. Das gleiche Schicksal ereilte zuvor Paul Simonis (VfL Wolfsburg) nach einer 1:2-Pleite, Gerardo Seoane (Borussia Mönchengladbach) im Zuge eines 0:4 und Erik ten Hag (Bayer Leverkusen) nach einem 3:3-Unentschieden.

Toppmöllers Frankfurter trennten sich am Freitag ebenfalls mit 3:3 von Werder. Für die Eintracht war es die achte sieglose Partie in neun Pflichtspielen. In der Tabelle rangiert die SGE auf Platz sieben, in der Champions League geht es am Mittwoch gegen Qarabag Agdam. Als mögliche Toppmöller-Erben werden die vereinslosen Xabi Alonso, Edin Terzic, Marco Rose, Sandro Schwarz und Roger Schmidt sowie Tobias Strobl (SC Verl) gehandelt.