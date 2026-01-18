Menü Suche
Kommentar 18
Bundesliga

Werder sorgt für vier Trainer-Entlassungen

von David Hamza
1 min.
Dino Toppmöller und Co. @Maxppp

Dino Toppmöller ist bereits der vierte Bundesliga-Trainer, der in dieser Saison nach einem Spiel gegen Werder Bremen entlassen wird. Das gleiche Schicksal ereilte zuvor Paul Simonis (VfL Wolfsburg) nach einer 1:2-Pleite, Gerardo Seoane (Borussia Mönchengladbach) im Zuge eines 0:4 und Erik ten Hag (Bayer Leverkusen) nach einem 3:3-Unentschieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Toppmöllers Frankfurter trennten sich am Freitag ebenfalls mit 3:3 von Werder. Für die Eintracht war es die achte sieglose Partie in neun Pflichtspielen. In der Tabelle rangiert die SGE auf Platz sieben, in der Champions League geht es am Mittwoch gegen Qarabag Agdam. Als mögliche Toppmöller-Erben werden die vereinslosen Xabi Alonso, Edin Terzic, Marco Rose, Sandro Schwarz und Roger Schmidt sowie Tobias Strobl (SC Verl) gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (18)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Frankfurt
Dino Toppmöller
Gerardo Seoane
Erik ten Hag
Paul Simonis

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Dino Toppmöller Dino Toppmöller
Gerardo Seoane Gerardo Seoane
Erik ten Hag Erik ten Hag
Paul Simonis Paul Simonis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert