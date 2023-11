Darmstadt: Lieberknecht setzt weiter aus

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht wird am Samstag (15:30 Uhr) beim Ligaspiel gegen Mainz 05 nicht an der Seitenlinie der Lilien stehen und voraussichtlich auch in der kommenden Woche nicht das Training leiten. Lieberknechts Frau hielt sich nach einem Schlaganfall zuletzt im Krankenhaus auf, hat dieses nach Angaben des Bundesligisten inzwischen aber wieder verlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Vertreten wird Lieberknecht nun von seinem Trainerteam rund um Assistent Ovid Hajou. Dieser sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Wir diskutieren, besprechen und treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Zudem sind wir im täglichen Austausch mit Torsten. Wie in jeder Woche haben wir unsere Analysen und Besprechungen gemacht. Torsten war stets per Video dazugeschaltet. Er hat also teilgenommen und war in jede Entscheidung involviert. […] Wie wir den Kontakt mit Torsten während des Spiels am Samstag aufrechterhalten, haben wir im Detail noch nicht besprochen.“