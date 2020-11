Götze über Eindhoven zurück ins DFB-Team?

Den größten Moment seiner Karriere erlebte Mario Götze zweifellos im Trikot der Nationalmannschaft, als er sich und Deutschland im Juli 2014 zum Weltmeistertitel schoss. Im Anschluss nahm die Karriere des heute 28-Jährigen einen nicht immer ganz einfachen Verlauf. Bei Borussia Dortmund war er in seinen letzten Vertragsmonaten nur noch Ergänzungsspieler, für die DFB-Elf gar seit Ende 2017 nicht mehr am Ball.

Um den ablösefreien Götze bemühten sich im Sommer Vereine aus der Serie A und La Liga, aber auch Bundesligisten wie Hertha BSC und Ex-Klub Bayern München wurden genannt. Die Wahl fiel auf die PSV Eindhoven. Dort ist Götze unter Roger Schmidt gesetzt, traf in sechs Einsätzen dreimal. Eine Entwicklung, die ihn zurück in den Kreis der Nationalmannschaft befördern könnte?

„Richtige Entscheidung getroffen“

Bundestrainer Joachim Löw jedenfalls begrüßt den Schritt in die Eredivisie, sagt im ‚Sportbuzzer‘: „Ich hatte mit Mario in den letzten Wochen immer wieder Kontakt, er hat mich auf dem Laufenden gehalten. Aus meiner Sicht hat er für sich genau die richtige Entscheidung getroffen – nämlich außerhalb des Präsentiertellers Bundesliga einen Neustart zu wagen.“

Hierzulande habe sich „immer alles auf ihn fokussiert. Er hatte durch das Tor 2014 einen Rucksack auf, der sicher auch eine große Last bedeutet hat. Deshalb freue ich mich für ihn, dass er in Eindhoven so gut gestartet ist. Das war so nicht zu erwarten. Er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken. Das braucht er für seine Leichtfüßigkeit, für seine Variabilität.“

„Verlieren ihn nicht aus den Augen“

Götze selbst hat das Thema DFB-Elf noch nicht ad acta gelegt. „Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft“, äußerte sich der Rechtsfuß bei seiner Vorstellung im Oktober, „ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch große Ambitionen“.

Ob Götze seinen 63 Länderspielen weitere hinzufügen wird, bleibt vorerst offen. Löw betont aber: „Wir verlieren auch ihn nicht aus den Augen, ganz klar.“ Teamkollege Philipp Max, ebenfalls seit dieser Saison in Eindhoven, ist da einen Schritt weiter: Der 27-jährige Linksverteidiger wurde für die anstehenden Länderspiele erstmals in den Löw-Kader berufen.