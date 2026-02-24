Kiel: Klarer Favorit auf Rapp-Nachfolge

Bei Holstein Kiel glühen die Drähte, um einen Ersatz für Marcel Rapp zu präsentieren. Nach ‚Sky‘-Informationen ist Tim Walter aktuell der Favorit auf die Nachfolge des am Dienstagvormittag entlassenen Trainers. Für Walter wäre es eine Rückkehr, von 2018 bis 2019 trainierte er bereits die Profimannschaft der Störche.

Momentan ist Walter ohne Anstellung bei einem Klub. Bis November 2024 stand der 50-Jährige bei Hull City in der englischen Championship an der Seitenlinie. Seither wartet der einstige Trainer vom Hamburger SV und vom VfB Stuttgart auf ein neues Engagement.