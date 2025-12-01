Menü Suche
Dresden baggert an Schalke-Flirt Waem

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Matteo Waem kann es nicht glauben @Maxppp

Dynamo Dresden bemüht sich um eine Zusammenarbeit mit Matteo Waem (25). Die Sachsen würden den belgischen Innenverteidiger nach Informationen von ‚Sky‘ gerne im Winter an Bord holen. Allerdings plane Waems Arbeitgeber, der niederländische Zweitliga-Tabellenführer ADO Den Hag, im Januar keinen Verkauf.

Aktuell steht der Linksfuß nur noch bis 2026 unter Vertrag. Insofern wäre im kommenden Wechselfenster die letzte Chance, um eine Ablöse zu generieren, sollte Waem nicht von einer Verlängerung überzeugt werden können. Indes soll ein Winter-Wechsel für den zuletzt ebenfalls gehandelten FC Schalke nicht auf der Agenda stehen.

