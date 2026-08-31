RB Leipzig: Neuer Stand bei Bitshiabu

RB Leipzig macht vom weltweiten Klubnetz von Red Bull Gebrauch. Nachdem der Wechsel von El Chadaille Bitshiabu (21) zum RC Lens geplatzt ist, arrangieren die Sachsen laut der ‚L’Équipe‘ jetzt eine Leihe zu RB Salzburg.

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Update (16:38 Uhr): ‚Sky‘ dementiert den Bericht aus Frankreich. Laut dem deutschen TV-Sender wechselt Bitshiabu nicht nach Salzburg. Dies sei lediglichen ein Gedankenspiel gewesen.

Die Österreicher könnten auf den letzten Drücker noch den deutschen U21-Nationalspieler Hendry Blank (22) verlieren, um den nach FT-Informationen Eintracht Braunschweig wirbt. Bitshiabu ist genau wie Blank ein Innenverteidiger mit starkem linken Fuß.