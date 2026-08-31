Menü Suche
Kommentar 3
Update Bundesliga

RB Leipzig: Neuer Stand bei Bitshiabu

von Lukas Hörster - Quelle: L’Équipe
El Chadaille Bitshiabu @Maxppp

RB Leipzig macht vom weltweiten Klubnetz von Red Bull Gebrauch. Nachdem der Wechsel von El Chadaille Bitshiabu (21) zum RC Lens geplatzt ist, arrangieren die Sachsen laut der ‚L’Équipe‘ jetzt eine Leihe zu RB Salzburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (16:38 Uhr): ‚Sky‘ dementiert den Bericht aus Frankreich. Laut dem deutschen TV-Sender wechselt Bitshiabu nicht nach Salzburg. Dies sei lediglichen ein Gedankenspiel gewesen.

Die Österreicher könnten auf den letzten Drücker noch den deutschen U21-Nationalspieler Hendry Blank (22) verlieren, um den nach FT-Informationen Eintracht Braunschweig wirbt. Bitshiabu ist genau wie Blank ein Innenverteidiger mit starkem linken Fuß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
RB Leipzig
Salzburg
El Chadaille Bitshiabu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Salzburg Logo FC Salzburg
El Chadaille Bitshiabu El Chadaille Bitshiabu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert