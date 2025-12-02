Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Köln: Grünes Licht für Wintertransfers

Der 1. FC Köln hat mit riesigen Personalproblemen in der Defensive zu kämpfen. Auf dem Wintertransfermarkt soll nachgebessert werden.

von Die Redaktion - Quelle: Bild
1 min.
Lukas Kwasniok hat eine Kappe auf @Maxppp

Der Vorstand des 1. FC Köln hat Lukas Kwasniok die Freigabe erteilt, im Winter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Dies berichtet die ‚Bild‘. Akuter Bedarf besteht vor allem in der Abwehr und auf den Außenbahnen. Vizepräsident Ulf Sobek bringt die Lage auf den Punkt: „Grundsätzlich ist es durch die gute Geschäftsführung und das gute Wirtschaften so, dass wir im Wintertransferfenster in einem gewissen Umfang tätig werden können. Natürlich mit einem entsprechenden Augenmaß.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Defensive hatte sich die Personallage zuletzt zugespitzt: Timo Hübers (29) und Luca Kilian (26) fallen nach Knieverletzungen sehr lange aus, Joël Schmied (27) kämpft mit einer Muskelverletzung, zudem hat sich Dominique Heintz (32) beim 1:1 gegen Werder einen Faserriss zugezogen.

Auch auf den Außenbahnen drückt der Schuh, weil Kristoffer Lund (23) und Sebastian Sebulonsen (25) zuletzt personell bedingt innen aushelfen mussten. Sportchef Thomas Kessler ist nun mit Blick auf den Januar gefragt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert