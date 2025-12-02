Köln: Grünes Licht für Wintertransfers

Der Vorstand des 1. FC Köln hat Lukas Kwasniok die Freigabe erteilt, im Winter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Dies berichtet die ‚Bild‘. Akuter Bedarf besteht vor allem in der Abwehr und auf den Außenbahnen. Vizepräsident Ulf Sobek bringt die Lage auf den Punkt: „Grundsätzlich ist es durch die gute Geschäftsführung und das gute Wirtschaften so, dass wir im Wintertransferfenster in einem gewissen Umfang tätig werden können. Natürlich mit einem entsprechenden Augenmaß.“

In der Defensive hatte sich die Personallage zuletzt zugespitzt: Timo Hübers (29) und Luca Kilian (26) fallen nach Knieverletzungen sehr lange aus, Joël Schmied (27) kämpft mit einer Muskelverletzung, zudem hat sich Dominique Heintz (32) beim 1:1 gegen Werder einen Faserriss zugezogen.

Auch auf den Außenbahnen drückt der Schuh, weil Kristoffer Lund (23) und Sebastian Sebulonsen (25) zuletzt personell bedingt innen aushelfen mussten. Sportchef Thomas Kessler ist nun mit Blick auf den Januar gefragt.