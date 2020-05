Begehrter Koch: Auch der BVB ist dran

Robin Koch hat die Qual der Wahl. Zu den zahlreichen Interessenten aus dem In- und Ausland hat sich nun nach Informationen der ‚Sport Bild‘ auch Borussia Dortmund hinzugesellt. Bei den Schwarz-Gelben könnte ein Platz in der Abwehr frei werden, wenn sich Manuel Akanji verabschiedet. Der 24-jährige Schweizer steht nach FT-Infos beim FC Arsenal auf dem Zettel.

Dass Koch den SC Freiburg ein Jahr vor Vertragsende verlassen wird, steht praktisch fest. Dem Fachblatt zufolge will der 23-Jährige am liebsten in der Bundesliga bleiben. Neben dem BVB hat also auch RB Leipzig prinzipiell gute Karten. Die Sachsen fürchten den Abschied von Dayot Upamecano und haben Koch nach unseren Informationen als potenziellen Ersatz im Hinterkopf.

Die ausländischen Interessenten müssen sich dagegen wohl hinten anstellen. Dabei haben mit der SSC Neapel, Benfica Lissabon und anderen Top-Teams der Serie A durchaus namhafte Klubs ihre Visitenkarte abgegeben. Auch ein Top-Sechs-Vertreter der Premier League zählt zu den Bewerbern.