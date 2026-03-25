Schalke: Sylla vermeidet Bekenntnis

Beim FC Schalke könnte auch in der kommenden Transferperiode ein Abgang von Moussa Sylla zum Thema werden. Der Stürmer sagt gegenüber der ‚WAZ‘: „Ich habe hier Vertrag. Aber wir wissen alle, wie es im Fußball laufen kann.“ Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2028, ein sicher geglaubter Wechsel zum New York City FC war im Winter in letzter Sekunde geplatzt.

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„Alle standen hinter mir. Wir sind wie eine Familie. Ich bin dankbar für alles“, blickt Sylla zurück auf die Zeit nach dem geplatzten Deal und der Rückkehr zum Zweitligisten. Im Anschluss musste er sich seitdem hinter Edin Dzeko (40) anstellen. Am vergangenen Wochenende vertrat der 26-Jährige den gesperrten Torjäger formidabel und erzielte beim 1:1 gegen den SV Darmstadt den einzigen Schalker Treffer.