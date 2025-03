Nick Woltemade hat sich zu dem in den vergangenen Wochen aufkommenden Hype um seine Person geäußert. In einem Interview mit ‚Sky‘ sagt der 23-Jährige: „Ja, es ist schon recht viel. Deswegen probiere ich das auch so ein bisschen einzuordnen. Vor Monaten haben noch nicht so viele Leute über mich gesprochen. Mein Trick ist einfach manchmal das Handy wegzulegen, um mich nicht auf jeder Seite zu sehen und auch nicht abzuheben.“ Nach seinem Wechsel von Bremen nach Stuttgart entwickelte sich der Offensivspieler sowohl bei den Schwaben als auch bei der deutschen U21 zu einem Leistungsträger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Woltemade betont jedoch, dass sich seine Situation auch schnell ändern kann. „Es dreht sich immer schnell und kann sich auch schnell in die andere Richtung wenden. Wenn ich dreimal das Tor nicht treffe, kann es vielleicht auch wieder anders aussehen.“ In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß für Stuttgart wettbewerbsübergreifend auf bislang 25 Pflichtspiele, in denen er zwölf Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.