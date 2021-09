Nach über 300 Tagen: Fati vor Rückkehr

Die lange Leidenszeit von Ansu Fati neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, steht der hochtalentierte Flügelstürmer vor einer Rückkehr in den Spieltagskader des FC Barcelona. Der 18-Jährige fällt seit dem vergangenen November mit einer Meniskusverletzung aus.

Nach über 300 Tagen und fast 50 verpassten Spielen sind sich Ärzte und Physiotherapeuten dem Bericht zufolge endlich einig, dass Fati nach und nach in den Spielbetrieb zurückkehren kann. Als möglichen Zeitpunkt für das Comeback nennt die Tageszeitung die Partien gegen den FC Cádiz am Donnerstag (22 Uhr) oder UD Levante am Sonntag (21 Uhr).