Atlético: Die Hürde beim Hincapié-Transfer

Bayer Leverkusen bleibt bei Piero Hincapié knallhart. Zwar hat der 23-Jährige laut der ‚Mundo Deportivo‘ seine Bereitschaft für einen Wechsel zu Atlético Madrid geäußert, doch die Werkself besteht dem ‚kicker‘ zufolge auf die im Vertrag festgeschriebene Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro. Erst im Dezember verlängerte Hincapié seinen Kontrakt langfristig bis 2029.

Das Atlético-Interesse am Ecuadorianer (46 Länderspiele) ist bereits seit Jahren verbrieft. Doch auch in dieses Mal gilt der Transfer eher als unwahrscheinlich, da eine Ablöse in genannter Größenordnung für die Rojiblancos aktuell wohl nicht stemmbar ist. Geschäftsführer Sport Simon Rolfes betont in der ‚Bild‘, Bayer sei zu Verkäufen „nicht gezwungen.“ Hincapié und Abwehrkollege Edmond Tapsoba (26) sollen unbedingt bleiben, so Rolfes: „Wir setzen ganz klar weiter auf Eddy Tapsoba und Piero Hincapié – sie sind sehr wichtig für uns.“