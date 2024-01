Liverpool nimmt Steidten ins Visier

Tim Steidten ist ein Thema an der Anfield Road. Nach Informationen von ‚Sky‘ zählt der gebürtige Bremer zu den Kandidaten für den Sportdirektor-Posten beim FC Liverpool. Dieser wird im Anschluss an die laufende Winter-Transferperiode frei, wenn Jörg Schmadtke nach dann achtmonatiger Amtszeit seinen Dienst quittiert.

Steidten steht derzeit noch bei West Ham United als Technischer Direktor unter Vertrag. Auch der 44-Jährige hatte erst im Sommer in der Premier League angefangen. Zuvor war Steidten in verschiedenen Funktionen in die Kaderplanung bei Bayer Leverkusen (2019 bis 2023) und Werder Bremen (2008 bis 2019) involviert.