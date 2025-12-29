Länger beim HSV? Vuskovic-Vater macht Hoffnung

Der Hamburger SV darf sich berechtigte Hoffnung darauf machen, dass Luka Vuskovic über den Sommer hinaus bei den Rothosen bleibt. Gegenüber ‚Sportske Novosti‘ sagt Danijel Vuskovic, der Vater des Hamburger Verteidigers: „Er möchte mehr als alles andere beim HSV bleiben, um mit Mario zusammenzuspielen. Ich möchte nicht, dass er direkt in die Premier League geht, die meiner Meinung nach die stärkste Liga der Welt ist. Es gibt noch viel Raum für Fortschritt und Wachstum. Meiner Meinung nach wäre es nicht schlecht, wenn er in Deutschland bleiben würde.“

Der 18-Jährige selbst hatte sich vor einigen Tagen ganz ähnlich geäußert und betont, er wolle mit Bruder Mario (24) beim HSV spielen. Dieser fehlt noch bis September wegen seiner Dopingsperre. Voraussetzung für eine erneute Leihe von Luka Vuskovic wäre der Klassenerhalt der Rothosen. Nach 15 Spieltagen befindet sich der HSV auf Rang 13 und hat vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vuskovic spielte eine herausragende Halbserie und wurde deshalb von FT zum drittbesten Innenverteidiger der Bundesliga gekürt.