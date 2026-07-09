Bittere Gewissheit bei Saibari

Bayern-Neuzugang Ismael Saibari (25) fehlt der marokkanischen Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale gegen Frankreich am heutigen Donnerstag (22 Uhr). Das bestätigte Nationaltrainer Mohamed Ouahbi auf der Pressekonferenz: „Abgesehen von Saibari sind alle einsatzbereit. Wir müssen uns auf Spieler verlassen, die zu 100 Prozent fit sind. Für Saibari kommt dieses Spiel jedoch zu früh. Aber ich hoffe, dass er für den Rest des Turniers nicht ausfällt.“

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Der flexible Offensivspieler hatte bei der WM mit drei Toren und guten Leistungen für Furore gesorgt, ehe er sich im Achtelfinale gegen Kanada (3:0) eine kleine Muskelzerrung zuzog. Zuletzt herrschte noch Optimismus, Saibari würde für das Frankreich-Spiel rechtzeitig fit werden.