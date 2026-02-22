Neuer Vertrag für PSG-Star Neves

João Neves und Paris St. Germain gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie ‚Le Parisien‘ und ‚RMC‘ übereinstimmend berichten, hat der Mittelfeld-Star seinen Vertrag ausgedehnt. Das neue Arbeitspapier sei bis 2030 datiert, es handelt sich folglich um eine Verlängerung um ein Jahr.

Der 21-jährige Portugiese war im Sommer 2024 für rund 65 Millionen Euro von Benfica zu PSG gewechselt. Dort ist er im Mittelfeld gesetzt und war wichtiger Teil der Mannschaft, die im vergangenen Jahr die Champions League gewinnen konnte.