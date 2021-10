Mainz: Debüt für Nemeth

David Nemeth steht erstmalig in einem Bundesligaspiel auf dem Rasen. In der 20. Minute kam der Innenverteidiger in der Partie gegen Union Berlin für den an der Schulter verletzten Jeremiah St. Juste aufs Feld.

Nemeth zählt seit dem Sommer zum Bundesliga-Kader des FSV Mainz 05. Bereits vor einem Jahr hatte der 20-Jährige bei den Rheinhessen unterschrieben, die vergangene Saison aber leihweise bei Sturm Graz verbracht.