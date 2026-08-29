Menü Suche
Kommentar
Premier League

Nächster Klub für Elliott

von Dominik Sandler - Quelle: Matteo Moretto
Harvey Elliott im Villa-Trikot @Maxppp

Das einstige Ausnahmetalent Harvey Elliott steht vor der nächsten Leihe. Laut Matteo Moretto sind die Verhandlungen zwischen dem FC Liverpool und dem FC Valencia bereits weit fortgeschritten. Elliott habe seinen Trainer Andoni Iraola gebeten, den Schritt nach Spanien machen zu dürfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit hatte sich unter anderem RB Leipzig interessiert am Engländer gezeigt. Die vergangene Saison verbrachte der 23-Jährige bei Aston Villa. Dort absolvierte er lediglich acht Kurzeinsätze und hat somit ein gebrauchtes Jahr hinter sich.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Valencia
Liverpool
Harvey Elliott

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Valencia Logo FC Valencia
Liverpool Logo FC Liverpool
Harvey Elliott Harvey Elliott
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert