Nächster Klub für Elliott

Das einstige Ausnahmetalent Harvey Elliott steht vor der nächsten Leihe. Laut Matteo Moretto sind die Verhandlungen zwischen dem FC Liverpool und dem FC Valencia bereits weit fortgeschritten. Elliott habe seinen Trainer Andoni Iraola gebeten, den Schritt nach Spanien machen zu dürfen.

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In der Vergangenheit hatte sich unter anderem RB Leipzig interessiert am Engländer gezeigt. Die vergangene Saison verbrachte der 23-Jährige bei Aston Villa. Dort absolvierte er lediglich acht Kurzeinsätze und hat somit ein gebrauchtes Jahr hinter sich.