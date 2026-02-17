Eintracht: 12 Sommer-Abgänge möglich

Wahrscheinlich weg

Nathaniel Brown (22) wird für Eintracht Frankfurt wohl nicht zu halten sein. Der Linksverteidiger wird den nächsten Schritt gehen, damit rechnet man intern felsenfest. Auf 60 bis 70 Millionen Euro wurde die Ablöseforderung zuletzt taxiert.

Vereinen wie Bayern München, Real Madrid, dem FC Barcelona, Manchester United und dem FC Arsenal wurde schon Interesse nachgesagt. Nach Ersatz guckt sich die SGE längst um, Gerüchte kursieren um Souffian El Karouani (25/FC Utrecht), Vitaliy Mykolenko (26/FC Everton) und Jacques Ekomié (22/SCO Angers).

Die Kassen füllen könnte auch Hugo Larsson (21), unter anderem Borussia Dortmund und Brighton & Hove Albion zeigen Interesse. Laut ‚The Athletic‘ will der Mittelfeldspieler im Sommer weg.

Sollte die siebtplatzierte SGE die Qualifikation für Europa verpassen, stehen laut der ‚Bild‘ aufgrund von Gehaltseinsparen drei Abgänge schon fest: Mahmoud Dahoud (30), Michy Batshuayi (32) und Ellyes Skhiri (30). Aber auch sonst wird es für das Trio eng. Letztgenanntes Duo ist nur noch bis 2027 gebunden, Dahouds Vertrag läuft aus.

Auf der Kippe

Schon im Winter wollte Jean-Mattéo Bahoya (20) den Verein verlassen, Al Hilal bot 25 Millionen Euro. Unter Neu-Trainer Albert Riera stand der Offensivmann zuletzt 90 Minuten gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) auf dem Platz und steuerte zwei Assists bei.

Vor seinen Verletzungen war Can Uzun (20) einer der großen Shootingstars der Saison, über einen Wechsel nach England und eine Ablöse von bis zu 80 Millionen Euro wurde eifrig spekuliert. Derzeit sind die Gerüchte kalt, das kann sich aber schnell ändern, wenn Uzun in den kommenden Monaten noch einmal in Fahrt kommt.

Elias Baum (20) war bereits im Winter ein Wechselkandidat, ehe ihn eine Verletzung stoppte. Erst ein Kurzeinsatz steht für den Rechtsverteidiger zu Buche. Denkbar wäre beim U21-Nationalspieler auch eine Leihe.

Tendenz Verbleib

Die Verträge von Leihstürmer Arnaud Kalimuendo (24), Mario Götze (33), Jens Grahl (37) und Timothy Chandler (36) laufen aus, Entscheidungen gibt es bislang nicht.

Für Götze bieten sich Optionen in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten (FT berichtete), es sah zuletzt aber eher nach Verlängerung aus. Bei Kalimuendo beträgt die Kaufoption 27 Millionen Euro, womöglich verhandelt man mit Nottingham Forest aber auch neu, sollte der Franzose noch ein paar Tore nachlegen.