De Ligt: „2019 war wohl nicht die richtige Zeit“

Matthijs de Ligt hat im Zuge seine offiziellen Vorstellung beim FC Bayern über den gescheiterten Wechsel von vor drei Jahren gesprochen. „2019 war ein bisschen chaotisch. Viele Teams wollten mich. Es war wohl nicht der richtige Moment, um zum FC Bayern zu kommen. Jetzt bin ich hier und bin überzeugt, dass es der richtige Schritt ist“, so der 22-jährige Niederländer auf Nachfrage.

Bis 2027 hat sich de Ligt an die Bayern gebunden. Laut Angaben von Juventus Turin wird eine Ablöse von 67 Millionen Euro fällig, die erfolgsabhängig um zehn weitere Millionen steigen kann. „Ich wurde sehr gut aufgenommen und alle waren nett zu mir. Ich bin stolz, Teil dieses Vereins zu sein und in einer der besten Mannschaften Europas zu spielen. Es ist eine große Ehre“, so der Innenverteidiger.