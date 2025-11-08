Premier League-Wechsel: Zweitligist sperrt Trainer aus

In der englischen Championship hat sich ein Kuriosum zugetragen. Wie ‚BBC‘ berichtet, hat der FC Middlesbrough Trainer Rob Edwards untersagt, die Mannschaft beim heutigen Spiel gegen Birmingham City (16 Uhr) zu betreuen. Grund dafür ist der angestrebte Wechsel des Übungsleiters zu Premier League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Wolves hatten bereits gestern eine offizielle Anfrage für Edwards eingereicht, die von Middlesbrough aber zunächst abgelehnt wurde. Inzwischen hat man dem Übungsleiter aber die Erlaubnis für Gespräche erteilt. Fabrizio Romano vermeldet den Deal bereits als abgeschlossen. Wolverhampton hatte sich aufgrund schlechter Ergebnisse vor rund einer Woche von Vítor Pereira getrennt.