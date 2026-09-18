Ronaldo-Entscheidung gefallen

Cristiano Ronaldo (41) hat noch nicht genug. Der portugiesische Superstar findet sich im 25 Mann starken Aufgebot des neuen Nationaltrainers Jorge Jesus für die anstehende Länderspielpause wieder. Im Anschluss an die WM hatte CR7 noch offengelassen, ob er seine Nationalmannschaftskarriere weiterführt.

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Der Offensivspieler hat bereits 233 Länderspiele auf dem Buckel, in denen er unglaubliche 146 Treffer erzielte. Auf Vereinsebene ist Ronaldo bis 2027 für Al Nassr aktiv, danach könnte er seine Karriere beenden.