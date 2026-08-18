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Rosenborg vor Rekordtransfer

von Tom Steinmetzler - Quelle: Tipsbladet
Amin Chiakha hat den Ball im Visier @Maxppp

Rosenborg Trondheim wird in Kürze den vereinseigenen Transferrekord pulverisieren. Laut ‚Tipsbladet‘ soll die Kaufoption beim bisherigen Leihspieler Amin Chiakha (20) gezogen werden, diese liegt bei fünf Millionen Euro.

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Der Stürmer würde damit auch zum Rekord-Neuzugang der norwegischen Eliteserien aufsteigen. Amtierender Rekordträger ist der aktuelle HSV-Profi Albert Grönbaek, für den Bodö/Glimt 2022 4,8 Millionen an den Aarhus GF überwiesen hatte. Chiakha, der bisher noch dem FC Kopenhagen gehört, erzielte in der laufenden Saison zehn Tore für Rosenborg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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