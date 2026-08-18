Rosenborg vor Rekordtransfer

Rosenborg Trondheim wird in Kürze den vereinseigenen Transferrekord pulverisieren. Laut ‚Tipsbladet‘ soll die Kaufoption beim bisherigen Leihspieler Amin Chiakha (20) gezogen werden, diese liegt bei fünf Millionen Euro.

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Der Stürmer würde damit auch zum Rekord-Neuzugang der norwegischen Eliteserien aufsteigen. Amtierender Rekordträger ist der aktuelle HSV-Profi Albert Grönbaek, für den Bodö/Glimt 2022 4,8 Millionen an den Aarhus GF überwiesen hatte. Chiakha, der bisher noch dem FC Kopenhagen gehört, erzielte in der laufenden Saison zehn Tore für Rosenborg.