Der Verkauf von Rodri (30) an den FC Barcelona wird Manchester City sportlich schmerzen. Allerdings wurden die Cityzens auch mit 76,5 Millionen Euro entlohnt. Parallel dazu packte Tijjani Reijnders (28) seine Koffer, schloss sich Al Qadsiah an und bescherte den Engländern zusätzlich Einnahmen in Höhe von 61 Millionen Euro. Geld, das City offenbar reinvestieren will.

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Die Spur zu Ayyoub Bouaddi (18) vom OSC Lille bleibt weiter heiß. Laut Fabrizio Romano sind neue Gespräche zwischen den Verantwortlichen anberaumt. Die Verhandlungen über einen Transfer sind im vollen Gange und dem Transfermarkt-Experten zufolge in der finalen Phase.

Der marokkanische Nationalspieler selbst soll lediglich auf das grüne Licht seines derzeitigen Arbeitgebers warten, um für den Medizincheck nach England zu reisen. Für Bouaddi wird wohl eine Ablöse im Bereich von 100 Millionen Euro fällig. So hoch war zumindest die Forderung von OSC-Präsident Olivier Létang.

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Ex-Gladbacher im Fokus

Doch damit nicht genug. Ein weiterer Nationalspieler könnte den Weg ins Ettihad Stadium einschlagen. ‚The Guardian‘ und ‚Daily Mail‘ berichten über das City-Interesse an Manu Koné von der AS Rom. Der 25-jährige Franzose spielte eine starke WM und geriet dadurch in den Fokus anderer Vereine.

Zuletzt wurde der ehemalige Gladbacher auch mit Manchester United in Verbindung gebracht. Spekuliert wird über einen Preis von umgerechnet 58 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Möglicherweise könnte um Koné ein Transferduell der beiden Rivalen aus der englischen Industriestadt entfacht werden.