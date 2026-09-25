Im Werben um JJ Gabriel von Manchester United gibt es für den FC Bayern offenbar weniger Konkurrenz als bisher gedacht. Auf einer Pressekonferenz wurde Deco, Sportdirektor des FC Barcelona, auf das angebliche Interesse der Katalanen am 15-jährigen Nachwuchskicker der Red Devils angesprochen. Die Antwort des Portugiesen fiel sehr deutlich aus.

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„Es gibt nichts zu diesem Jungen zu sagen“, so Deco, „wir sind an einem Spieler in seiner Situation nicht interessiert. Ich weiß nicht, was da vor sich geht oder ob er überhaupt noch bei Manchester United unter Vertrag steht. Wir sind nicht involviert.“ Ob es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt, weil Gabriel erst am 6. Oktober seinen 16. Geburtstag feiert, bleibt vorerst offen. Deco betont nämlich: „Über junge Teenager-Spieler zu sprechen, ist nicht unsere Art.“ Neben Barça wurde auch Real Madrid, dem FC Bayern und Paris St. Germain Interesse am englischen Offensivjuwel nachgesagt.