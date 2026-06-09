El Mala-Absage: Köln rätselt weiter

Für die Verantwortlichen des 1. FC Köln bleibt die Absage von Offensivjuwel Said El Mala (19) an den FC Brentford ein Rätsel. Laut dem ‚Express‘ sind die Bosse immer noch ratlos darüber, warum die Familie einen Rückzieher gemacht und sich gegen den Wechsel zum Premier League-Klub für eine Ablöse von bis zu 50 Millionen entschieden hat. Die Regionalzeitung nennt zwei mögliche Gründe, die für den Sinneswandel gesorgt haben könnten.

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Zum einen sei der Transfer womöglich geplatzt, weil Bruder Malek keine schnelle Aufenthaltsgenehmigung bekommen hätte und Brentford ihn somit nicht mitverpflichten konnte. Zum anderen könnte die Familie hinter den Kulissen ein besseres Angebot erhalten haben. „Beim FC weiß man noch von nichts“, fasst der ‚Express‘ zusammen. Ungeachtet dessen wollen die Kölner bei El Mala eine schnelle Entscheidung.