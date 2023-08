Medien: Nächstes PSG-Angebot für Kolo Muani

Um Wunschspieler Randal Kolo Muani (24) endlich an die Seine zu locken, hat Paris St. Germain offenbar ein neues Paket geschnürt. Der französischen Sportzeitung ‚L‘Équipe‘ zufolge bot der Scheichklub 65 Millionen Euro ohne weitere Boni, dafür aber mit dem von Eintracht Frankfurt umworbenen Hugo Ekitike (21) im Paket. Die Offerte sei allerdings umgehend abgelehnt worden.

Über die Konditionen für Ekitikes Wechsel sind sich die Frankfurter mit PSG nach FT-Informationen derweil bereits gestern einig geworden. Mit anderen Worten: Es würde sich nicht um ein direktes Verrechnungsgeschäft, sondern um separate Transfers handeln. Dennoch dient die Ekitike-Personalie den Parisern selbstredend als Verhandlungsmasse.

Die Zeit drängt

Bleiben zwei wesentliche Fragen offen. Zum einen: Mit welcher Summe gäbe sich die Eintracht zufrieden? Schließlich liegen die Klubs nach FT-Infos noch ein gutes Stück auseinander. Zum anderen: Kann sich der auch vom RC Lens und vom AC Mailand umworbene Ekitike den Wechsel nach Frankfurt vorstellen? Der ‚L‘Équipe‘ zufolge erachtet der Angreifer das Eintracht-Angebot als zu niedrig.

Insgesamt herrscht also durchaus Skepsis, ob der Transfer noch in dieser Transferperiode über die Bühne gehen wird. In Frankfurt wäre man nicht unglücklich, sollte sich der Abgang von Kolo Muani verschieben.