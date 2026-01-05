Menü Suche
Kleine-Bekel kurz vor Bochum-Abschied

von Dominik Schneider - Quelle: Blick
Colin Kleine-Bekel im Einsatz für Bochums Reserve @Maxppp

Bei Colin Kleine-Bekel und dem VfL Bochum stehen die Zeichen auf Abschied. Wie der ‚Blick‘ berichtet, steht der FC St. Gallen kurz vor der Verpflichtung des 22-jährigen Innenverteidigers. Die Gespräche zwischen den Vereinen seien bereits fortgeschritten.

Ob es sich um ein Leihgeschäft oder einen festen Transfer handelt, geht aus dem Artikel der Schweizer Tageszeitung nicht hervor. Zuletzt wurde Kleine-Bekel als möglicher Kandidat für eine Leihe gehandelt.

