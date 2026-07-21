Heftiger Olise-Skandal enthüllt | UEFA boykottiert FIFA

Bayern-Star zahlt nicht

Bei der Weltmeisterschaft stellte Michael Olise mit sieben Vorlagen einen neuen Turnierrekord auf, nun sorgt der Franzose für einen Skandal. Die ‚Bild‘ titelt: „Olise zahlt keinen Unterhalt für sein heimliches Kind.“ Demzufolge hat der 24-jährige Bayern-Profi eine 20 Monate alte Tochter mit einer in Düsseldorf lebenden Frau, mit der er zuvor zwei Jahre liiert war. Nach einem Vaterschaftstest habe der Profi das Kind zwar anerkannt, bisher aber nie persönlich gesehen, zudem „zahlt der millionenschwere Franzose keinen Cent für das kleine Mädchen“.

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Die Kommunikation zwischen den Eltern laufe lediglich über Anwälte. Olise habe ein Angebot von 836,50 Euro Unterhalt pro Monat gemacht, welches später auf 2.000 Euro erhöht wurde. Bis heute sei es jedoch zu keiner Zahlung gekommen. Seit zwei Jahren dauere der Streit um das Geld an. Die Mutter forderte vor einiger Zeit über französische Gerichte Unterhaltszahlungen von 60.000 Euro, bei Bayern verdient Olise immerhin 14 Millionen Euro pro Saison. „Dieser Mann soll endlich die Verantwortung übernehmen. Ich habe lange geschwiegen, aber jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit. Ich weiß sonst nicht, wie es weitergehen soll“, so die Mutter.

„Völliger Zusammenbruch der Beziehungen“

Bereits vor dem Turnier bezeichnete UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die aufgeblähte XXL-Weltmeisterschaft und die geplante Erweiterung für 2030 als „schlechte Idee“ der FIFA und kritisierte die hohen Ticketpreise, die den „ernsthaftesten und engagiertesten Fans“ den Zugang zum Spiel verwehren. Die Entwicklungen während des Turniers und insbesondere der Skandal um die zur Bewährung ausgesetzte Balogun-Sperre sorgten für noch mehr Irritation. Dies mündete laut ‚Times‘ darin, dass Ceferin „aus Protest“ dem WM-Finale am Sonntag fernblieb.

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„Die Entscheidung ist ein weiterer Beleg für den völligen Zusammenbruch der Beziehungen zwischen der FIFA und dem europäischen Dachverband“, so die englische Zeitung. Doch die Differenzen zwischen den Organisationen gehen über ihre Streitigkeiten abseits des Spielfelds hinaus, denn die UEFA hat zudem deutlich gemacht, dass sie obligatorische Trinkpausen, verlängerte Halbzeitpausen für musikalische Darbietungen oder die Vergabe roter Karten an Spieler, die sich beim Sprechen auf dem Spielfeld den Mund zuhalten, nicht in Erwägung ziehen wird. ‚The Athletic‘ befürchtet „eine weitere Eskalation“ des schwierigen Verhältnisses.