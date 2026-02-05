„Hat mir nicht gefallen“: Polanski tritt gegen Sauck nach

Eugen Polanski hat sich zum abgewanderten Kilian Sauck geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr) sagte der Fohlen-Coach zwar, dass er viel von dem 18-Jährige halte, fand aber auch deutliche Worte: „Im Lizenzbereich haben seine Trainingsleistungen allerdings nicht so gestimmt, ebenso andere Eindrücke – was er für einen Charakter mitbringt und wie er sich in die Gruppe integriert. Das hat mir nicht gefallen.“

Sauck war am Deadline Day für 100.000 Euro zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Der Verkauf des Offensivakteurs, der 2024 mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde, sorgte am Niederrhein für Stirnrunzeln. Bei den Fohlen blieb dem gebürtigen Hamburger sein Profidebüt verwehrt. Dennoch traut Polanski dem Talent grundsätzlich viel zu: „Ich glaube schon, dass er seinen Weg macht. Aber ich glaube auch, dass er es gebraucht hat, auch mal ein ‚Nein‘ zu hören.“