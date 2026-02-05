Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

„Hat mir nicht gefallen“: Polanski tritt gegen Sauck nach

von Daniel del Federico
1 min.
Eugen Polanski braucht Ergebnisse @Maxppp

Eugen Polanski hat sich zum abgewanderten Kilian Sauck geäußert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr) sagte der Fohlen-Coach zwar, dass er viel von dem 18-Jährige halte, fand aber auch deutliche Worte: „Im Lizenzbereich haben seine Trainingsleistungen allerdings nicht so gestimmt, ebenso andere Eindrücke – was er für einen Charakter mitbringt und wie er sich in die Gruppe integriert. Das hat mir nicht gefallen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sauck war am Deadline Day für 100.000 Euro zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Der Verkauf des Offensivakteurs, der 2024 mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde, sorgte am Niederrhein für Stirnrunzeln. Bei den Fohlen blieb dem gebürtigen Hamburger sein Profidebüt verwehrt. Dennoch traut Polanski dem Talent grundsätzlich viel zu: „Ich glaube schon, dass er seinen Weg macht. Aber ich glaube auch, dass er es gebraucht hat, auch mal ein ‚Nein‘ zu hören.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Kilian Nuno Joaquim Sauck

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Kilian Nuno Joaquim Sauck Kilian Nuno Joaquim Sauck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert